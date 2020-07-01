Для проведения салюта в Перми ограничат движение транспорта

18:15 | 3.07.2020

Краевые власти дали рекомендации по местам просмотра торжественного салюта, посвященного присвоению Перми звания «Город трудовой доблести». Он состоится сегодня в 23.00 в двух точках Перми и продлится 10 минут.



Наблюдать за праздничным салютом жители смогут онлайн на ТК «ВЕТТА» и социальных сетях «Пермский край 2.0».



Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на время подготовки и проведения фейерверка будет временно прекращено движение всех видов транспорта с 21:00 до 23:30 по улице Окулова от Комсомольского проспекта до улицы Осинской, а также по улице Газеты Звезда от улицы Монастырской до спуска на набережную реки Камы.

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