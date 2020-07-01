Пермь: новости дня
17:03 | 3.07.2020
В Пермском крае парламентарии совместно с профсоюзами вырабатывают поправки в Трудовой кодекс
Сегодня, 3 июля, в дистанционном обсуждении приняли участие депутаты Государственной Думы Игорь Сапко, Игорь Шубин и Алексей Бурнашов, депутат Законодательного собрания Татьяна Миролюбова и и.о. заместителя председателя Пермского крайсовпрофа Андрей Порываев.
Поправки в Трудовой кодекс готовятся с прошлого года. 1 мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил ускорить работу над изменениями в трудовое законодательство. В первой редакции документ был подготовлен в течение месяца, 16 июня фракция «Единая Россия» внесла его на рассмотрение Госдумы.
Как отметил Игорь Сапко, в последние месяцы законодательство стремительно развивается, отвечая тем вызовам, с которыми столкнулась наша страна и весь мир в целом: «В короткие сроки нам удалось разработать и принять более 20 законов, направленных, в первую очередь, на поддержку граждан, семей с детьми, предпринимателей и организаций, пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции. И это очень важно! Но из нашего поля зрения «выпала» такая категория получателей поддержки, как «работник». При этом, несомненно, даже в таких непростых условиях, обеспечить конституционное право на труд - это право свободно выбирать работу, иметь справедливые и благоприятные условия труда, это защита от безработицы».
По данным исследований ВЦИОМа, если до пандемии коронавируса удаленно трудились 2% работников, то теперь 16% работников; в Москве, Санкт-Петербурге – до 29%, в иных крупных городах – 21% трудящихся.
«Конечно, трудовое законодательство не было готово к массовому переходу работников на удаленную и дистанционную работу. Но я уверен, что даже после снятия ограничений дистанционный формат работы будет востребован и широко использоваться нашими работодателями», - отметил Сапко.
Татьяна Миролюбова озвучила свои предложения по законопроекту, подготовленные совместно с учеными из ПГНИУ. В частности, в проекте закона не раскрывается понятие «производственная необходимость», не обозначен порядок работы всех граждан с детьми (только опекунов и др. особых форм семейных отношений), не отрегулирован вопрос «прогула» сотрудника, находящегося на дистанционной работе и др.
Андрей Порываев озвучил большой блок предложений по охране труда, материально-техническому обеспечению рабочих мест и другим аспектам. «При дистанционной работе (с позиций социальных отношений) весь дом становится рабочей зоной, и за безопасность в этой рабочей зоне, на этом рабочем месте должны отвечать совместно и работодатель, фактически разрешающий работать на таком рабочем месте, и работник, берущийся на нем работать», - сказал Порываев.
В течение 2-3 рабочих дней в региональном исполкоме партии «Единая Россия» соберут и систематизируют все предложения от депутатов, профсоюзов, педагогического сообщества и других групп, а затем направят в центральный исполком «Единой России» для проработки по партийной линии.
В первом чтении поправки в Трудовой кодекс планируют рассмотреть 21 июля в Государственной Думе. В документе закрепляется три основных вида удаленной работы — постоянная, временная и комбинированная. В «Единой России» рассчитывают, что поправки в закон вступят в силу уже 1 января 2021 года.
© «Вечерние ведомости»
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