Пермский аэропорт ограничит работу в ближайшие дни

16:42 | 3.07.2020

В связи с реконструкцией рулежных дорожек работа «Большого Савино» будет ограничена с 4 июля.



4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 июля с 08:00 до 19:00 (местного времени) аэродром «Большое Савино» будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов, а также ограничен доступ в аэровокзал с 8:00 до 17:30. Данные меры связаны с проведением работ по реконструкции.



Пассажирские рейсы, которые не отменяются, будут обслуживаться по расписанию.

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