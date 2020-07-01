Пермь: новости дня
16:13 | 3.07.2020
Налоговые органы Прикамья постепенно возвращаются к прежнему режиму работы
Понедельник, среда: 9.00 – 18.00;
Вторник, четверг: 9.00 – 20.00;
Пятница: 9.00 – 16.45;
Суббота, воскресенье: выходные дни.
В ИФНС России по Ленинскому району г. Перми прием налогоплательщиков не осуществляется до особых указаний.
С 6 июля 2020 года возобновляется личный прием граждан должностными лицами инспекций края, проводимый в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Обращаем внимание налогоплательщиков, что личный прием заявителей осуществляется только по предварительной записи путем направления обращения с изложением сути вопроса в адрес инспекции края посредством интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России» https://www.nalog.ru/rn59/service/obr_fts/, почтовым отправлением либо с использованием бокса для приема корреспонденции, установленного непосредственно в инспекциях края.
Прием посетителей в налоговых органах Пермского края продолжает осуществляться с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, в связи с чем при посещении налогового органа гражданам необходимо обязательно использовать средства индивидуальной защиты: маски, перчатки. Рекомендовано воздержаться от посещения налоговых инспекций заявителям с детьми, а также гражданам старше 65 лет.
Большинство налоговых вопросов можно решить, воспользовавшись информацией и электронными сервисами Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru/rn59/about_fts/el_usl/.
Возникающие вопросы можно задать по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.
© «Вечерние ведомости»
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