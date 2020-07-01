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Пермь: новости дня


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15:02 | 3.07.2020

3 июля в Перми состоится салют в часть присвоения краевой столице звания «Город трудовой доблести»

Решение принято врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. В 23.00 салют пройдет на двух площадках краевой столицы и продлится 10 минут.

Наблюдать за праздничным салютом жители смогут, в том числе, онлайн на ТК «ВЕТТА» и социальных сетях «Пермский край 2.0».

Напомним, вчера во время оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Город трудовой доблести» 20 городам страны. Среди них город Пермь. Соответствующий Указ уже подписан.

Дмитрий Махонин отметил, что «Пермь – один из городов Пермского края, где ковалась победа». «Для нас, жителей Прикамья, важно, что заслуги наших предков были оценены на высшем уровне. Мы гордимся дедами и прадедами, пусть с нами городится и вся страна», - подчеркнул врио губернатора.

В Перми в честь присуждения высокого звания будет установлена стела с изображением герба города и текстом соответствующего Указа главы государства. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

Инициативу присвоения звания Перми поддержало почти 158 тыс. жителей региона – они оставили свои голоса на сайте запермь.рф.

© «Вечерние ведомости»

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