В детских садах Перми увеличится количество дежурных групп

14:57 | 3.07.2020

В связи с возрастающей потребностью родителей в предоставлении места в детском саду дежурных групп в учреждениях станет больше. Прием детей, в том числе нового комплектования, осуществляется по заявлению и при наличии разрешения на работу родителей.



Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, сейчас в городе работает 779 дежурных групп. К 7 июля количество дежурных групп в детских садах увеличится. Их смогут посещать дети, у которых работают оба родителя, в том числе дети нового комплектования. Списочный состав сформированных дежурных групп не будет превышать 12 человек. Прием детей осуществляется по заявлению и при наличии разрешения на работу родителей или справки с места работы, подтверждающей факт выхода на работу обоих родителей.

Для посещения ребенком детского сада обязательно также наличие медицинской карты. Заключение договора, прием медицинской карты и заявления на зачисление в дежурную группу будет осуществляться с соблюдением противоэпидемических мероприятий за один день до приема ребенка в дошкольное учреждение.



По всем вопросам комплектования родители могут обратиться на «горячую» телефонную линию, которая работает в департаменте образования администрации Перми по номерам: 210-96-14, 212-98-47. Также вопросы родителей принимаются в районных отделах образования по месту жительства семьи.

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