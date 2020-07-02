Пермь: новости дня
13:45 | 3.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Пермском крае – 0,99
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3857. Ежесуточный прирост больных составил 1,5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на 3 июля составляет 0,99 (на 2 июля – 0,97). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте https://www.permkrai.ru/antivirus/.
Из 56 новых инфицированных – 27 мужчин, 28 женщин и 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 14 человек, 30 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 88 и 69 лет. Также умерли пациентка 88 лет и пациент 51 года по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 79 летальных исходов от COVID-19. Еще 50 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.
© «Вечерние ведомости»
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