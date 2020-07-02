В Прикамье начали работать сельскохозяйственные ярмарки

13:40 | 3.07.2020

Сегодня, 3 июля, в Пермском крае начали работу продовольственные сельскохозяйственные ярмарки. В пятницу и ближайшие выходные первые из них пройдут в Перми по адресам: ул. Леонова, 60, ул. Мильчакова, 22 и ул. Стахановская, 19. По данным МКУ «Пермский центр бизнеса», всего с 3 по 5 июля на ярмарках в краевой столице будет развернуто 35 мест для торговли.



В ближайшее время ярмарки заработают и в других крупных муниципалитетах Пермского края, в том числе в Березниках, Кунгуре, Губахе, Кизеле, Кудымкаре, а также Соликамском, Верещагинском, Горнозаводском, Добрянском, Краснокамском, Лысьвенском, Нытвенском, Оханском, Суксунском, Чайковском, Чердынском, Чусовском, Юсьвинском, Бардинском районах.



Фермеры и сельхозпроизводители Прикамья позитивно восприняли возобновление деятельности ярмарок. «Соскучились по ярмаркам, они сильно выручали нас в сбыте мясных полуфабрикатов. Три последних месяца сбыт сильно упал, возили небольшие объемы в Пермь, в магазин на ул. Гайдара, 18 и на дом по заказу. Поэтому практически ничего не лепили, а сейчас снова наращиваем производство», – рассказала директор ООО Агрофирма «Шадейка» Анна Корнейчук.



По словам пчеловода Сергея Гилёва, первый липовый мед он повезет в Пермь уже в двадцатых числах июля: «Начнем собирать его как раз в это время. Очень хорошо, что теперь есть возможность сбыта продукции через ярмарки. Его можно купить напрямую от производителя. Это и по цене выгоднее, и доверия к нам больше. Покупатель видит, кто продукт производит, может вопросы задать. Да и пчеловоду выгоднее – не нужно платить перекупщикам. На ярмарках часто нахожу своих постоянных клиентов, отдаю визитку и потом везу напрямую и мед, и прополис, и свежую пыльцу, и воск».



Для участия на ярмарке в Перми фермеру достаточно подать заявку через сайт Пермского городского бизнес-инкубатора. Документация на продукцию на ярмарках проверяется. Места с подведенным к ним электричеством для фермеров предоставляются бесплатно.



Напомним, в конце июня оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией под председательством врио губернатора Дмитрия Махонина поддержал решение о снятии ограничений на работу сельскохозяйственных ярмарок в регионе. Еще в мае было разрешено продавать на ярмарках посадочный материал и садовый инвентарь. Теперь и местные фермеры могут предлагать на них свою продукцию. При этом необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора: торговые места должны быть на расстоянии не менее 2 метров друг от друга, влажную уборку с дезинфекцией поверхностей и инвентаря нужно проводить каждые 2-4 часа, в наличии должны быть антисептики. Посетителям рекомендуется при себе иметь средства индивидуальной защиты и придерживаться дистанции в 1,5 метра.

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