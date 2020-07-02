В Пермском крае выявлено 56 случаев COVID-19

13:03 | 3.07.2020

На 3 июля за сутки в Прикамье, по официальным данным, зафиксировано 56 случаев коронавируса, всего их стало 3857.



За сутки выписаны из больниц 48 пациентов, всего выздоровели 2720 прикамцев.



В России за сутки подтверждено 6718 случаев COVID-19, из них 659 – в Москве. Общее количество случаев коронавируса в стране достигло 667 883.

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