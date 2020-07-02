В выходные в Перми потеплеет

11:06 | 3.07.2020

Сейчас в столице Прикамья 16 градусов, пасмурно. Сегодня, 3 июля, днем в Перми будет около 23 градусов.



Завтра воздух прогреется до 26°C; такую же температуру столбик термометра покажет в воскресенье, 5 июля. С понедельника, по предварительным прогнозам, потепление продолжится.

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