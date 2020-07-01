Пермь: новости дня
18:25 | 2.07.2020
Энергетики напоминают пермякам: будьте осторожны вблизи теплосетей
Энергетики напоминают: теплоснабжающая инфраструктура находится в городских зонах, тепломагистрали и люки тепловых камер расположены вдоль домов и автомобильных дорог. В ходе проведения гидравлических испытаний теплосетей возможны утечки теплоносителя, поэтому жителям важно соблюдать простые правила безопасности вблизи коммунальных объектов.
Горожанам следует избегать парковки автомобилей на люках тепловых камер и вблизи мест ремонтов теплопроводов. Помимо опасности для транспортных средств и их владельцев, такая беспечность может помешать работам при подготовке к зиме. Также опасно проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя из-за риска провала грунта вместе с автомобилем и водителем.
Пермякам настоятельно рекомендуется избегать наступать на крышки люков, а также ни в коем случае не открывать люки и не залезать внутрь. Соблюдая простые правила, можно избежать опасности нанести вред своему здоровью или получить смертельную травму. Родителям рекомендуется объяснить все эти правила детям, так как именно юные пермяки зачастую игнорируют важные требования.
Тема безопасности тепла крайне актуальна в период проведения летних ремонтов, считает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») Владислав Маслов: «Пренебрежение техникой безопасности – перелезание через ограждения вокруг раскопок, парковка машин вблизи объектов перекладки теплосетей - может иметь негативные последствия. Поэтому еще раз напоминаем горожанам – будьте внимательны, берегите свою жизнь и здоровье!»
О незакрытых или поврежденных люках тепловых камер, колодцев, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в центральную диспетчерскую службу Пермской сетевой компании по телефону 8 (342) 243-72-99.
© «Вечерние ведомости»
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