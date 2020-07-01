Пермь: новости дня
17:03 | 2.07.2020
В Прикамье число несчастных случаев на воде сократилось в 2,5 раза
Об этом стало известно во время заседания правительства Пермского края. Врио губернатора региона Дмитрий Махонин, открывая обсуждение, обозначил, что пляжи в регионе пока закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. «У нас разгар лета, несмотря на то, что с погодой не очень везет, но вопрос безопасности у воды остается актуальным. Поэтому сейчас особенно важно еще раз напомнить о мерах безопасности и взрослых, и детей. В регионе готовы к открытию 17 пляжей (в 7 территориях) и 53 места отдыха у воды (в 18 муниципалитетах). Подробная информация по ним размещена на портале «Управляем вместе». За последние 4 года число несчастных случаев на воде сократилось в 2,5 раза (в 2016 году в водоемах Прикамья утонуло 222 человека, в 2019-м – 85). Но успокаиваться рано, потому что за каждым случаем стоит жизнь человека, порой, к сожалению, ребенка».
В своем докладе и.о. министра территориальной безопасности Виктор Батмазов обозначил, что в первую очередь гражданам необходимо самим знать правила безопасности на воде и следовать им. При этом обязанность по созданию безопасных условий отдыха у водоемов, в том числе организация спасательных постов на берегу, возложена на глав органов местного самоуправления. Им необходимо обустраивать места отдыха, обозначать границы мест купания, очищать дно возле организованных пляжей, выставлять запрещающие или разрешающие купание знаки.
Сокращение несчастных случаев на воде является следствием эффективной работы спасательных служб. Они организованы в семи городах: Пермь, Кунгур, Чусовой, Соликамск, Березники, Лысьва, Чайковский. Профессиональные службы спасения созданы не во всех территориях региона. В Осинском городском округе, Пермском, Бардинском, Кишертском муниципальных районах создание служб начато. В поддержку муниципальных служб на региональном уровне создана «Пермская краевая служба спасения». Ее сотрудники участвуют в поисково-спасательных мероприятиях на воде на территории всего региона. Эффективная работа спасателей позволила в этом году уберечь жизни 32 человек.
По данным министерства, важно продолжать работу по организации безопасного нахождения жителей у воды. С 15 мая по 26 июня на водных объектах Пермского края утонуло 14 взрослых и 6 детей. Происшествия произошли на территории 15 муниципальных образований Пермского края. Такое количество утонувших детей может быть связано с двумя причинами: в апреле-мае дети проходили обучение дистанционно из-за COVID-19 и не работали места дополнительного образования и развития; кроме того, в указанный период на территории края стояла аномально теплая погода, что также послужило побудительным фактором для отдыха у воды.
По информации министерства, гибель людей происходит по следующим причинам:
- купание в необорудованных местах, где отсутствует инфраструктура безопасного отдыха;
- отсутствие контроля со стороны взрослых за нахождением у водоема детей;
- отсутствие спасательных постов;
- отсутствие подготовленных мест купания для детей.
В завершении рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности усилить работу с территориями, где нахождение жителей у воды организовано ненадлежащим образом. По словам главы региона, важно приложить все усилия, чтобы отдых жителей был безопасным.
© «Вечерние ведомости»
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