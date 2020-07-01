Житель Перми наказан за самовольное подключение к тепловой сети

16:52 | 2.07.2020

Мировой суд по заявлению Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» привлек к административной ответственности предпринимателя, который самовольно подключился к тепловым сетям и отапливал свой гаражный бокс, в котором размещалась шиномонтажная мастерская. Решение суда — часть системной работы специалистов филиала по выявлению несанкционированных «врезок» в системы отопления и наказания правонарушителей.



Бизнесмен признан виновным и приговорен к штрафу, а также должен возместить нанесенный ущерб за весь период несанкционированного потребления. В следующем отопительном сезоне он будет получать услуги теплоснабжения на законных основаниях, по договору с «Пермской сетевой компанией».



В ближайшее время в силу вступят решения судов по другим фактам незаконных подключений. Сотрудники теплоснабжающей организации проводят регулярные осмотры сетевого оборудования для выявления несанкционированных «врезок» и особенно интенсивно — в период подготовки к отопительному сезону. По всем выявленным фактам в правоохранительные органы направляются заявления, а также иски в суды для возмещения нанесенного ущерба.



«Все без исключения, кто подключается к сетям самовольно, должны помнить, что по закону они будут вынуждены возмещать потери компании за весь период незаконного потребления в полуторакратном размере и нести ответственность вплоть до уголовной», — уточняет Андрей Стародворский, заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

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