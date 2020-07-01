Ежесуточный прирост инфицированных в Пермском крае – 1,5%

12:46 | 2.07.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 45 человек проходят лечение в больницах, 12 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 1 случай зафиксирован посмертно.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3801. Ежесуточный прирост больных составил 1.5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 1 июля – 0,8). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 57 новых инфицированных – 25 мужчин, 30 женщин и 2 ребёнка (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 15 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 17 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



Также среди новых инфицированных зафиксирован 1 летальный исход: у пациентки 81 года посмертно был обнаружен COVID-19, он и стал причиной смерти. Таким образом, на 2 июля зафиксировано 77 летальных исходов от COVID-19. Еще 48 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

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