В Прикамье зафиксировано 58 новых случаев коронавируса

12:33 | 2.07.2020

На 2 июля за сутки в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 58 случаев COVID-19, всего их стало 3801.



За сутки выписаны 74 пациента; всего выздоровели 2672 человека – это более 70% инфицированных.



В России за сутки подтверждено 6760 случаев, всего с начала пандемии – 661 165.

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