В Пермском крае подтверждено еще 52 случая COVID-19

14:19 | 1.07.2020

На 1 июля за сутки, по официальным данным, в Прикамье выявлено 52 случая коронавируса, общее количество заболевших с начала пандемии составило 3743. Ежесуточный прирост – 1,4%, коэффициент распространения болезни – 0,8.



14 человек выписаны из больниц. Всего от COVID-19 выздоровели 2598 прикамцев. Два человека умерли: от коронавируса скончался мужчина 57 лет, инсульт стал причиной смерти инфицированной 85-летней женщины.



Из новых 52 38 человек лечатся в больницах, 13 – на дому, один случай зафиксирован посмертно. Коронавирус был посмертно выявлен у 78-летней пациентки, он и стал причиной смерти.



51 пациент – это 31 женщина и 20 мужчин. Младше 45 лет – 8 человек, 20 человек в возрасте 45-65 лет, 23 человека старше 65 лет.



В России за сутки зафиксировано 6556 случаев COVID-19, всего их стало 654 405.

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