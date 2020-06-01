В Пермском крае увеличат число дежурных групп в детсадах

18:33 | 30.06.2020

Минобразования Прикамья дало разъяснения по организации процесса в дошкольном образовании.

С учетом расширения перечня работающих сфер и предприятий в Пермском крае будет увеличиваться количество дежурных групп в детских садах.

Как пояснила министр образования Раиса Кассина, для включения ребенка в дежурную группу родителям необходимо представить справку о состоянии его здоровья, а также документы, подтверждающие, что родители работают и им необходимо место в дежурной группе.

По такому же принципу свою деятельность могут возобновлять частные детские сады.

Отметим, сейчас в Пермском крае открыто 1958 дежурных групп для 21 797 ребят.

Помимо этого, согласно изменениям в Указ губернатора, с 1 июля может быть возобновлена деятельность организаций дополнительного профессионального образования. Например, при соблюдении санитарных требований могут начать работу автошколы, языковые центры, курсы по обучению спецперсонала и др.

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