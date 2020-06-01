Пермские энергетики ограничили поставку горячей воды юрлицам-должникам

18:29 | 30.06.2020

За 6 месяцев 2020 года специалисты Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и «Пермской сетевой компании» ограничили поставку горячей воды 88 юридическим лицам, общая задолженность которых за потребленные услуги отопления и горячего водоснабжения превысила 36 млн рублей. Для возобновления подачи коммунального ресурса им необходимо полностью погасить задолженность, возместить затраты на отключение и оплатить 16 тыс. рублей за повторное подключение к сети теплоснабжения.

За аналогичный период прошлого года меры по ограничению поставки коммунального ресурса были применены к 100 юридическим лицам, общий долг которых превышал 28 млн рублей. По итогам этих мероприятий 79 из них погасили задолженность и возместили затраты ресурсоснабжающей организации на проведение ограничивающих процедур.

Меры по ограничению поставки коммунального ресурса реализуются согласно Постановлению № 808 от 08.08.2012 г., в случае просрочки платежей за услуги отопления и горячего водоснабжения в течение двух месяцев. Перед проведением ограничений проверяется классификация деятельности должника по номеру ОКВЭД. Из числа ограничиваемых исключаются юридические лица, которые отнесены к попавшим в сложную экономическую ситуацию из-за распространения коронавирусной инфекции. Работа по урегулированию задолженности с такими клиентами ведется в судебном порядке.

«Недобросовестные клиенты ссылаются на экономические трудности как основание для неоплаты потребленного коммунального ресурса. Однако большинство юрлиц-должников допустили накопление задолженности еще до начала мер по всеобщей самоизоляции, в условиях высокой деловой активности. К таким злостным неплательщикам будут применяться самые строгие меры по взысканию долгов», — подчеркивает Евсей Петров, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

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