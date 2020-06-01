Режим ограничений в Прикамье продлен до 14 июля

15:26 | 30.06.2020

На очередном заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом принято решение продлить режим ограничений и ввести ряд послаблений.



В соответствии с нормативными показателями, Пермский край готов к выходу на второй этап снятия ограничений. Так, предложено разрешить работу торговых организаций площадью до 800 кв. метров с отдельным входом, автошкол и языковых школ – до пяти человек в группе, музеев и библиотек – при условии соблюдения ряда ограничений. Смогут работать научные и общественные организации, пункты проката спортинвентаря. Откроются также заведения общепита на открытом воздухе с расстановкой столиков на расстоянии не менее полутора метров.



Соответствующие изменения в указ об ограничительных мероприятиях планируется внести сегодня, 30 июня.

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