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15:26 | 30.06.2020

Режим ограничений в Прикамье продлен до 14 июля

На очередном заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом принято решение продлить режим ограничений и ввести ряд послаблений.

В соответствии с нормативными показателями, Пермский край готов к выходу на второй этап снятия ограничений. Так, предложено разрешить работу торговых организаций площадью до 800 кв. метров с отдельным входом, автошкол и языковых школ – до пяти человек в группе, музеев и библиотек – при условии соблюдения ряда ограничений. Смогут работать научные и общественные организации, пункты проката спортинвентаря. Откроются также заведения общепита на открытом воздухе с расстановкой столиков на расстоянии не менее полутора метров.

Соответствующие изменения в указ об ограничительных мероприятиях планируется внести сегодня, 30 июня.

© «Вечерние ведомости»

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