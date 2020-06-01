В Пермском крае количество участников голосования по поправкам в Конституции увеличилось до 35%

14:53 | 30.06.2020

В Пермском крае число участников общероссийского голосования по поправкам в Конституции РФ продолжает расти, информирует региональная избирательная комиссия. На шестой день волеизъявления граждан явка голосующих жителей Прикамья составила 35%, это более 760 тыс. чел. При этом в трети муниципалитетов региона явка за минувшие со дня начала голосования 5 дней превысила 50%.



Напомним, выразить свою гражданскую позицию о внесении изменений в Конституцию может любой житель Пермского края старше 18 лет. Голосование продлится до 1 июля включительно.



Проголосовать можно тремя способами: ежедневно на своем избирательном участке (с 8.00 до 20.00); по графику выездов членов комиссий во дворах (с 17.30 до 22.00); на дому после звонка в участковую избирательную комиссию (заявки принимаются до 17.00 1 июля).



Согласно статистике и отзывам участников голосования, наибольшей популярностью пользуется волеизъявление граждан на придомовых территориях – во дворах. Этой возможностью воспользовалось уже более 65% проголосовавших жителей Прикамья.



Для безопасности граждан в ходе голосования строго соблюдаются санитарные нормы и правила: все члены комиссий используют средства индивидуальной защиты, голосующим выдаются маски, перчатки, персональные ручки и антисептики для рук.



На открытых в регионе 1780 избирательных участках ежедневно дежурят более 8 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Пермского края. Все помещения и поверхности на участках постоянно дезинфицируются, а потоки голосующих разделены. На одном из таких участков, расположенном в пермской школе № 7, за поправки в Конституции проголосовал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

© «Вечерние ведомости»