Село Кочёво станет самой северной газифицированной точкой на карте Прикамья

14:23 | 30.06.2020

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин провел совещание, посвященное развитию газификации в регионе, в частности, в Коми-Пермяцком округе. Так, обсуждалось включение строительства межпоселкового газопровода до села Кочёво в программу газификации Прикамья на 2021-2025 годы. С просьбой о газификации северного населенного пункта его жители обращались к Дмитрию Махонину в соцсетях.



Врио губернатора сообщил, что совместно с ПАО «Газпром» принято решение о включении газопровода в инвестиционную программу компании, объект будет построен: «Планируется проложить более 65 км сетей и обеспечить возможность подключения 1400 домовладений, объектов социальной сферы и котельных».



Всего программа газификации на 2021-2025 годы включает 38 объектов, из них 21 переходящий и 17 новых, в том числе в Кочёво. Программу предполагается подписать летом.



Отметим, сейчас продолжается строительство межпоселкового газопровода высокого давления от с. Белоево до с. Юрла, а также распределительных газопроводов в Юрле (первая очередь). Новая ветка протяженностью более 50 км обеспечит возможность подключиться к газу более чем 300 домовладениям и 16 котельным. Работы идут в соответствии с графиком и должны завершиться в сентябре.



На 1 января текущего года в Прикамье было газифицировано 408 населенных пунктов и более 107 тысяч домовладений. В 2020 году на территории региона планируется построить 36 газопроводов, подключить к газу дома около 7,5 тысячи семей. На эти цели из различных источников финансирования планируется направить почти 2,2 млрд рублей.

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