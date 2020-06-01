Пермь: новости дня
14:23 | 30.06.2020
Село Кочёво станет самой северной газифицированной точкой на карте Прикамья
Врио губернатора сообщил, что совместно с ПАО «Газпром» принято решение о включении газопровода в инвестиционную программу компании, объект будет построен: «Планируется проложить более 65 км сетей и обеспечить возможность подключения 1400 домовладений, объектов социальной сферы и котельных».
Всего программа газификации на 2021-2025 годы включает 38 объектов, из них 21 переходящий и 17 новых, в том числе в Кочёво. Программу предполагается подписать летом.
Отметим, сейчас продолжается строительство межпоселкового газопровода высокого давления от с. Белоево до с. Юрла, а также распределительных газопроводов в Юрле (первая очередь). Новая ветка протяженностью более 50 км обеспечит возможность подключиться к газу более чем 300 домовладениям и 16 котельным. Работы идут в соответствии с графиком и должны завершиться в сентябре.
На 1 января текущего года в Прикамье было газифицировано 408 населенных пунктов и более 107 тысяч домовладений. В 2020 году на территории региона планируется построить 36 газопроводов, подключить к газу дома около 7,5 тысячи семей. На эти цели из различных источников финансирования планируется направить почти 2,2 млрд рублей.
© «Вечерние ведомости»
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