Пермь: новости дня
13:36 | 30.06.2020
Искусственный интеллект поможет выявить незаконные вырубки в Пермском крае
В дальнейшем дистанционный мониторинг сохранности лесов Пермского края с помощью космических снимков будет интегрирован в «Умный лес», посредством которого осуществляется цифровизация лесопользования в регионе. «С целью выявления антропогенных (вырубка леса) и природных изменений лесного фонда будет осуществляться сплошной космический мониторинг с применением технологий искусственного интеллекта. После загрузки в систему «Умный лес» результатов работы нейросети, сделанных на основе космоснимков, система сможет автоматически анализировать данные на предмет незадекларированных вырубок. Это позволит проводить регулярный мониторинг изменений в лесном фонде», – рассказал руководитель проектов ГБУ «Центр информационного развития Пермского края» Сергей Даллада.
Информационная система «Умный лес» – ключевой проект в цифровизации лесной отрасли региона, реализуется министерством информационного развития и связи и минприроды Пермского края с 2019 года. В первом квартале 2020 года завершилась тестовая эксплуатация подсистем первой очереди «Умного леса» в Добрянском районе. Так, были протестированы подразделы «Учет лесного фонда», «Лесопользование» и «Администрирование платежей». Тестируемые системы способствуют автоматизации работы госорганов по учету лесного фонда. Кроме того, лесничие получили возможность апробировать подачу декларации в электронном виде через «Умный лес», а также протестировать интерфейс ИС. До конца лета 2020 года планируется загрузить данные 28 лесничеств.
Сейчас «Умный лес» проходит опытную эксплуатацию на ведущих лесоперерабатывающих предприятиях Прикамья – «Пермская целлюлозно-бумажная компания» и «Красный Октябрь». Лесопромышленники уже оценили внедрение цифровых ресурсов: итоги пилотной эксплуатации подтверждают необходимость системы «Умный лес».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:08 | 30.06.2020
В Екатеринбурге перекроют улицу Дальневосточная и переулок Широкий
14:07 | 30.06.2020
Молодые рабочие получают приглашения на заводы УГМК
13:49 | 30.06.2020
Мэрии Екатеринбурга предложили увеличить территорию парка XXI Партсъезда
13:30 | 30.06.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в угоне автомобиля
13:23 | 30.06.2020
«Горьковка» приглашает в летний читальный зал
12:48 | 30.06.2020
В Екатеринбурге коронавирус выявили еще у 255 человек
12:47 | 30.06.2020
В Прикамье третий день подряд основные показатели соответствуют второму этапу ограничительных мер
12:44 | 30.06.2020
Уральские врачи вылечили от коронавируса еще 150 человек
12:41 | 30.06.2020
На Среднем Урале от коронавируса скончались еще два человека
12:39 | 30.06.2020
В Пермском крае обнаружили уникальный скелет двоякодышащей рыбы
12:38 | 30.06.2020
В России коронавирус подтвердили еще у 6 693 человек
12:34 | 30.06.2020
Еще 276 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
12:34 | 30.06.2020
В Прикамье выявлено 54 новых случая коронавируса
12:21 | 30.06.2020
В Екатеринбурге обвиняемым в изнасиловании девушки экс-полицейским смягчили меру пресечения
11:31 | 30.06.2020
В Екатеринбурге предприятие задержало зарплату 421 работнику
11:05 | 30.06.2020
Обновлена карта распространения COVID-19 в Свердловской области
10:46 | 30.06.2020
На свердловских автобусных маршрутах восстанавливается пассажиропоток
10:37 | 30.06.2020
«Уралкалий» опубликовал отчет об устойчивом развитии в 2019 году
09:38 | 30.06.2020
Екатеринбуржец перестал платить алименты и задолжал 120 тысяч рублей
09:19 | 30.06.2020
На Среднем Урале за ночь сгорели три автомобиля
21:49 | 29.06.2020
Началась разработка проекта первого этапа благоустройства Юго-Западного лесопарка в Екатеринбурге
20:26 | 29.06.2020
В Екатеринбурге начался опрос по реконструкции парка XXII Партсъезда
20:13 | 29.06.2020
В Свердловской области в День молодежи прошел семичасовой онлайн-марафон
19:51 | 29.06.2020
В Нижнем Тагиле будут судить свердловчанина, обвиняемого в ложном сообщении об угоне
19:24 | 29.06.2020
В Красноуральске суд обязал предоставить жилье мужчине, стоящему на учете более 17 лет
19:00 | 29.06.2020
В Свердловской области начали работать библиотеки
18:30 | 29.06.2020
Пассажиропоток на межмуниципальных маршрутах в Свердловской области увеличился на 60%
18:09 | 29.06.2020
В Екатеринбурге начнет работать новая благотворительная организация