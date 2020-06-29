Искусственный интеллект поможет выявить незаконные вырубки в Пермском крае

13:36 | 30.06.2020

В Пермском крае с помощью нейросети были обработаны космические снимки 9 территорий лесничеств и определены места рубок. Это стало возможным благодаря совместной работе минприроды Пермского края и университета «Иннополис» (Казань). Данные о вырубках будут переданы лесничествам для установления их законности. После процедуры сравнения министерство примет меры в случае обнаружения незаконных вырубок. Об этом сообщила и.о. министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Марина Трунина на совещании с представителями депутатского корпуса и лесопромышленниками. В обсуждении проекта приняла участие помощник полпреда президента РФ в ПФО Екатерина Карутина.



В дальнейшем дистанционный мониторинг сохранности лесов Пермского края с помощью космических снимков будет интегрирован в «Умный лес», посредством которого осуществляется цифровизация лесопользования в регионе. «С целью выявления антропогенных (вырубка леса) и природных изменений лесного фонда будет осуществляться сплошной космический мониторинг с применением технологий искусственного интеллекта. После загрузки в систему «Умный лес» результатов работы нейросети, сделанных на основе космоснимков, система сможет автоматически анализировать данные на предмет незадекларированных вырубок. Это позволит проводить регулярный мониторинг изменений в лесном фонде», – рассказал руководитель проектов ГБУ «Центр информационного развития Пермского края» Сергей Даллада.



Информационная система «Умный лес» – ключевой проект в цифровизации лесной отрасли региона, реализуется министерством информационного развития и связи и минприроды Пермского края с 2019 года. В первом квартале 2020 года завершилась тестовая эксплуатация подсистем первой очереди «Умного леса» в Добрянском районе. Так, были протестированы подразделы «Учет лесного фонда», «Лесопользование» и «Администрирование платежей». Тестируемые системы способствуют автоматизации работы госорганов по учету лесного фонда. Кроме того, лесничие получили возможность апробировать подачу декларации в электронном виде через «Умный лес», а также протестировать интерфейс ИС. До конца лета 2020 года планируется загрузить данные 28 лесничеств.



Сейчас «Умный лес» проходит опытную эксплуатацию на ведущих лесоперерабатывающих предприятиях Прикамья – «Пермская целлюлозно-бумажная компания» и «Красный Октябрь». Лесопромышленники уже оценили внедрение цифровых ресурсов: итоги пилотной эксплуатации подтверждают необходимость системы «Умный лес».

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