«Горьковка» приглашает в летний читальный зал

13:23 | 30.06.2020

С 1 по 31 июля Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького приглашает в виртуальный Летний читальный зал.



Организация Летнего читального зала на площадке перед библиотекой Горького – давняя традиция. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки все его мероприятия переходят в онлайн-режим.



Сотрудники «Горьковки» подготовили для читателей презентации, виртуальные выставки, всевозможные обзоры о летних хобби и книгах, видеоролики и викторины. Каждый день в Летнем читальном зале будет что-то новое: на сайте https://www.gorkilib.ru/ и в соцсетях краевой библиотеки можно будет совершить виртуальные путешествия, узнать о том, как выращивать и собирать урожай, встретиться с писателями, слушать лекции, смотреть концерты. Читателям расскажут об электронных библиотеках, редких книгах из фондов «Горьковки», периодических изданиях.

Марина Хабирова, зам. директора Пермской краевой библиотеки им. Горького: «В сложившейся ситуации мы не хотим лишать наших читателей возможности знакомиться с интересной литературой и актуальной информацией. Поэтому мы сохраняем традицию проведения акции «Летний читальный зал» и приглашаем гостей и жителей нашего города на сайт библиотеки для знакомства с тем, что, как нам кажется, может быть интересно. Для многих лето – это долгожданный период, предполагающий много творческих инициатив и незабываемых эмоций, и мы подготовили для наших читателей интересные материалы, которые связаны именно с этим временем года. Предлагаем познакомиться с интересными фактами, связанными с наукой и практикой чтения, открыть для себя новые занятия, окунуться в традиции глубокой старины и узнать о том регионе, где мы с вами живем. Думаю, что любой, кто зайдет на сайт библиотеки в течение месяца, найдет для себя много интересного и полезного».

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