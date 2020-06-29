Пермь: новости дня
12:47 | 30.06.2020
В Прикамье третий день подряд основные показатели соответствуют второму этапу ограничительных мер
Из 54 новых инфицированных – 29 мужчин, 24 женщины и 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 13 человек, 28 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Ежесуточный прирост больных на сегодня – 1,5%. Коэффициент распространения болезни составляет 0,79 (на 29 июня – 0,79). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8. Охват тестированием населения составил 160,5 на 100 тыс. населения в день. С учетом того, что за минувшие сутки в Прикамье было дополнительно развернуто 170 перепрофилированных под лечение COVID-19 койко-мест (сейчас их 3327), показатель «наличие свободного коечного фонда» на сегодня составляет 82%.
Таким образом, в Пермском крае третий день подряд основные показатели соответствуют второму этапу ограничительных мер.
© «Вечерние ведомости»
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