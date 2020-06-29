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12:39 | 30.06.2020

В Пермском крае обнаружили уникальный скелет двоякодышащей рыбы

Это первая на Урале находка рыбы, которая могла дышать и жабрами, и легкими. По сути, это дальний предок всех четвероногих позвоночных животных, в том числе и человека.

Сотрудники Палеонтологического института Российской академии наук, посетив известковый карьер АО «Горнозаводскцемент», сделали научное открытие.

Карьер вскрывает позднедевонские прибрежно-морские отложения. Их возраст оценивается приблизительно в 365 млн лет. Во время осмотра карьера был найден слой битуминозных известняков, в которых сохранились отпечатки растений, а также кости скелета двоякодышащей рыбы. Экземпляр с фрагментами скелета двоякодышащей рыбы прошел предварительную обработку в одной из лабораторий палеонтологического института. Находка состоит из костей черепа, зубных пластинок и одного плавника.

Горнозаводский экземпляр – первая находка девонской двоякодышащей рыбы на Урале. Она показывает, что на прибрежном мелководье, где интенсивно накапливались известняки, существовал богатый, разнообразный, но неизвестный ранее комплекс позвоночных животных. Двоякодышащие рыбы получили свое название из-за способности дышать как жабрами, так и легкими. Эта группа имеет отношение к происхождению всех четвероногих позвоночных животных, в том числе и человека. В настоящее время реликтовые формы двоякодышащих живут в Африке (протоптер), Австралии (неоцератод) и Южной Америке (лепидосирен).

Растительные остатки, найденные в Горнозаводском известковом карьере, только предстоит обработать. Пока ученые говорят только, что они принадлежат к ринеофитам, примитивным растениям, отличавшимся дитохомическим ветвлением, как у современных плауновидных. Специалистами из лаборатории энтомологии Палеонтологического института после осмотра образцов было дано заключение о высокой вероятности находок остатков насекомых в карьере Горнозаводского цементного завода. В мировом масштабе счет экземпляров девонских насекомых идет на единицы.

© «Вечерние ведомости»

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