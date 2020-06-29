В Прикамье выявлено 54 новых случая коронавируса

12:34 | 30.06.2020

На 30 июня за сутки в Пермском крае, по официальным данным, подтверждено 54 новых случая COVID-19, всего с начала пандемии – 3691.



За сутки выписаны из больниц 142 пациента; всего в Прикамье выздоровели от коронавируса 2584 человека.



В России зафиксировано 6693 новых случая коронавируса, из них 745 – в Москве. Общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 647 849.

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