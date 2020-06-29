«Уралкалий» опубликовал отчет об устойчивом развитии в 2019 году

10:37 | 30.06.2020

Отчет компании, заверенный независимой третьей стороной, охватывает все области, связанные с ответственной деятельностью и устойчивым развитием бизнеса «Уралкалия» в интересах всех заинтересованных сторон.

В частности, он включает в себя обзор Стратегии устойчивого развития «Уралкалия», которая была пересмотрена и усилена в 2019 году, описание прогресса компании в сфере экологии, а также информацию о роли компании в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

В 2019 году, после всесторонней оценки существующих практик, «Уралкалий» разработал «дорожную карту» по совершенствованию подходов к управлению устойчивым развитием на 2020-2021 годы, в которой отражены приоритеты компании. Также в 2019 году создана рабочая группа по устойчивому развитию. Обновленная стратегия компании в области Environmental, Social, Governance (ESG) сосредоточена на четырех основных областях: снижении негативного воздействия на окружающую среду, обеспечении здоровья и благополучия работников, устойчивом экономическом развитии и взаимодействии с заинтересованными сторонами.

Среди экологических целей «Уралкалия» на период до 2022 года – сокращение объемов забираемой воды, энергопотребления, прямых выбросов парниковых газов. В течение отчетного периода на природоохранные инициативы было выделено 76,8 млн долларов.

Генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов отметил:

- Утвержденный Советом директоров Отчет об устойчивом развитии «Уралкалия» за 2019 год демонстрирует значительный прогресс в достижении наших целей, а также подчеркивает повышение нашего внимания к теме устойчивого развития и совершенствование стратегии в области ESG. В частности, я хотел бы подчеркнуть, что в 2019 году мы провели работу с независимыми экспертами, чтобы завершить всесторонний анализ наших практик ESG. Это позволило нам разработать дорожную карту, которая обеспечит дальнейшее совершенствование работы в области ESG в предстоящие годы.

«Уралкалий» стремится быть лидером в области устойчивого развития - это включает в себя не только ответственный подход к управлению бизнесом и учет интересов всех заинтересованных сторон, но и наше обязательство играть активную роль в решении важнейшей проблемы глобальной продовольственной безопасности за счет работы с отдельными, наиболее пострадавшими в мире сообществами.

В 2020 году беспрецедентная пандемия COVID-19 напомнила нам об уязвимости перед болезнями и важности здорового развития общества. Мы ставим безопасность и благополучие наших сотрудников и населения в регионах нашего присутствия на первое место в это непростое время, признавая при этом, что такие компании, как наша, должны предпринимать более активные действия для защиты планеты для будущих поколений. Мы сосредоточены на активной работе в области основных для нас приоритетов в области устойчивого развития, включая обеспечение здоровья и благополучия сотрудников компании, защиту окружающей среды, устойчивое экономическое развитие и взаимодействие с заинтересованными сторонами. Мы планируем информировать все заинтересованные стороны о прогрессе во всех этих областях.

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