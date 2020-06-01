Системообразующие предприятия Прикамья получили льготные кредиты на 3,9 млрд рублей

17:58 | 29.06.2020

Пять региональных промышленных предприятий, входящих в федеральный Реестр системообразующих предприятий, получили льготные кредиты по сниженной процентной ставке на общую сумму 3,9 млрд руб.



Поддержку получили ООО «Уралбумага», АО «Новомет-Пермь», ПАО «ПНППК», ПАО «Метафракс» и ГК «Чайковский текстиль». Кроме того, согласно последним данным краевого минпромторга, производственные мощности 2/3 системообразующих предприятий, входящих в федреестр, загружены более чем на 60%. Также ведется ежедневный мониторинг загрузки промышленных мощностей всех 150 предприятий, которые входят в региональный реестр системообразующих предприятий.



Ранее врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин провел совещание с руководителями системообразующих предприятий региона. В повестку вошли вопросы обеспечения заказами, сохранения занятости, а также мер поддержки, на которые претендуют предприятия. «Пермский край – индустриальный регион, и локомотивом его развития являются промышленные предприятия. Поэтому сейчас особенно важно помочь им, обеспечить стабильную работу и реализацию инвестиционных проектов. Это крупнейшие в крае работодатели, поэтому еще один значимый момент – сохранение и создание новых рабочих мест», – подчеркнул он.



«Как предприятие, включенное правительственной комиссией в список системообразующих организаций, «Метафракс» обратился в уполномоченные банки за получением льготного кредита. По итогам оценки компания соответствовала установленным критериям. За короткий срок нам удалось пройти процедуру оформления и получить кредит в сумме более 1,1 млрд руб. Средства будут направлены на финансирование текущей деятельности, что поможет предприятию менее болезненно пройти период кризисных явлений в экономике. Мы благодарим Дмитрия Махонина, профильные федеральные и региональные министерства за своевременную помощь», – сообщил председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян.



По словам директора департамента финансов ПАО «ПНППК» Михаила Константинова, предприятие подписало кредитное соглашение со Сбербанком на льготных условиях. Денежные средства будут направлены на текущие нужды компании, что позволит преодолеть возникшие проблемы в связи с негативными явлениями, вызванными пандемией коронавируса. «Со стороны краевых властей мы получили поддержку в части регулирования взаимоотношений и эффективного взаимодействия между нашим предприятием и банком. Мы обратились к врио губернатора Дмитрию Махонину с просьбой помочь воспользоваться господдержкой системообразующих предприятий в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 582 и получили положительный отклик. При непосредственном участии главы региона в Постановление Правительства были внесены изменения, что и позволило нашей компании, а также другим предприятиям в сфере ОПК воспользоваться льготным кредитованием», – пояснил Михаил Константинов.



Как рассказал президент ГК «Чайковский текстиль» Евгений Титов, существенной и актуальной поддержкой для компании стало получение при содействии правительства Пермского края кредита на льготных условиях: «Этот ресурс направлен нами на финансирование увеличенного из-за пандемии оборотного капитала и минимизирует сложности, связанные с влиянием пандемии на цикличность взаиморасчетов с покупателями и поставщиками, на рост валютных издержек при импорте сырья. Реализуемая мера поддержки позволяет компании обеспечить в полном объеме выпуск продукции, выполнить обязательства перед клиентами, в том числе – перед государственными заказчиками».



«В рамках государственных программ по поддержке промышленности наше предприятие получило льготный кредит от банка «ВТБ» под 3,5% годовых. Деньги будут направлены на пополнение оборотных средств. Врио губернатора Дмитрий Махонин лично отслеживает ситуацию по предоставлению льготных кредитов пермским предприятиям. Был проведен ВКС на эту тему, были получены ответы на волнующие вопросы, которые озвучили предприятия по льготному кредитованию. На ПЦБК за последние полтора года модернизированы две машины – картоно- и бумагоделательная, увеличены мощности более чем на 25%. И те меры поддержки, которые предусмотрены для системообразующих предприятий, помогут нам сохранить устойчивость и не потерять темп развития», – подчеркнул генеральный директор ГП ПЦБК Александр Сухановский.



Напомним, 19 предприятий Прикамья, находящихся в федеральном перечне системообразующих, могут рассчитывать на меры поддержки, среди которых льготные кредиты по сниженной процентной ставке, льготные займы регионального и федерального Фонда развития промышленности, а также отмена уплаты ввозных таможенных пошлин на комплектующие и материалы, используемые при производстве товаров, применяемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.



Работа по увеличению числа предприятий Прикамья в федеральном перечне системообразующих ведется постоянно.

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