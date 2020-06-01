Пермь: новости дня
16:51 | 29.06.2020
Самозанятые Прикамья смогут получить 0,5 млн рублей в кредит на льготных условиях
Сейчас в Пермском крае зарегистрировано 10 тыс. самозанятых, к концу года ожидается регистрация еще 20 тыс.
«Это пилотный проект, который только начинает действовать по всей стране. Для получения кредита самозанятому необходимо отсутствие отрицательной кредитной истории, при этом доход от деятельности должен покрывать расходы по обслуживанию и погашению кредита», - поясняют в банке.
Подробнее на сайте https://www.mspbank.ru/ или по телефону: 8 968 860 08 83 или 8 951 937 25 92.
Напомним, специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» введен для жителей Пермского края с 1 января 2020 года. Использовать его могут физические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников по трудовому договору. Подробнее о процессе регистрации можно узнать на сайте ФНС.
Самозанятые могут реализовывать собственные товары или услуги: репетиторство, парикмахерские услуги, сдачу в аренду собственного жилья, осуществление ремонта или торговля изделиями ручной работы и другое. Для повышения компетенций самозанятых в создании своего дела в центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» организованы бесплатные вебинары и образовательные программы.
Также действует горячая линия – 8 (800) 300-80-90, где самозанятые могут получить консультации специалистов по юридическим вопросам, налогообложению, маркетингу и др.
© «Вечерние ведомости»
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