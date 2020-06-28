В выходные из-за рубежа в Россию возвращены еще 32 жителя Прикамья

12:45 | 29.06.2020

По поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в выходные в Россию из-за рубежа помогли вернуться еще 32 жителям Прикамья.



В субботу, 27 июня, в Москву прилетели 4 пермяка из Лондона, 3 из Барселоны и 1 из Парижа. Они смогут вернуться в Прикамье после прохождения обязательной двухнедельной обсервации по месту прибытия.



В воскресенье, 28 июня, в Казань из Душанбе прилетели 24 человека. Граждане благополучно прибыли в краевую столицу. Жители Перми доставлены по домам для прохождения карантина, 13 жителей Пермского края пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в Очере. У всех взяты тесты на COVID-19.



Ранее пермяки обратились в соцсетях к врио губернатора с просьбой помочь вернуться домой.



Напомним, вывоз пермяков из аэропортов прилета организован с соблюдением всех требований безопасности, автобусы оборудуются средствами защиты для водителя. Пассажиры получают продуктовые наборы в дорогу. В группе сопровождения обязательно находится представитель министерства территориальной безопасности Пермского края.



Отметим, что с начала пандемии власти региона организовали доставку в Пермь 459 туристов, оказавшихся за рубежом в период введения ограничений на авиаперелеты. Помимо этого, оказывается помощь по возращению домой вахтовиков.

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