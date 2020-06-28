В Пермском крае зафиксировано 56 случаев COVID-19

12:39 | 29.06.2020

На 29 июня за сутки в Прикамье, по официальным данным, выявлено 56 случаев коронавируса, общее количество с начала пандемии достигло 3637.



Выписаны из больниц 12 человек, всего выздоровели 2442 прикамца. Один человек умер: причиной смерти инфицированной 83-летней женщины стало тяжелое сопутствующее заболевание.



В России за сутки подтверждено 6719 случаев COVID-19, всего их стало 641 156.

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