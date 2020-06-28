На этой неделе в Перми потеплеет

12:24 | 29.06.2020

Сейчас в столице Прикамья 12 градусов, переменная облачность. Сегодня, 29 июня, днем в Перми будет около 14°C, возможны дожди.



Такая же температура будет завтра днем, ночью – около 4°C. В среду, 1 июля, воздух прогреется до 18°C. В четверг будет около 20°C. В пятницу потеплеет до 23°C. В выходные, по предварительным прогнозам, столбик термометра поднимется выше 25°C.

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