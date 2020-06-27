В Перми пройдет всероссийская акция «Неделя сбора батареек»

13:15 | 28.06.2020

С 29 июня по 5 июля любой желающий сможет сдать опасные отходы в специальный контейнер на переработку.



Контейнер для сбора батареек будет установлен в Дзержинском районе города Перми по адресу: проспект Парковый 66. Любой желающий сможет бесплатно в любое время сдать батарейки, аккумуляторы, пауэрбанки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику.



Отметим, что специализированные контейнеры не предназначены для градусников, лампочек и других содержащих ртуть отходов.



Как рассказали организаторы акции, перед стартом в 2020 году контейнер для сбора претерпел существенные изменения. Для увеличения объема собираемых отходов отверстия для сбора были расширены, а сам корпус был укреплен. Сейчас в него можно загружать 5-литровыми емкостями.



После сбора отработанные батарейки проходят сложную технологическую цепочку подготовки к утилизации. Из них добывают те самые тяжёлые металлы, которые опасны для окружающей среды. Батарейки дробят, чтобы отделить все элементы, затем из смеси извлекают все основные вещества, те, которые можно использовать повторно, и утилизируют.



Напомним, что по результатам проводимой акции в 2018 году было собрано и передано на переработку 23 тонны отработанных батареек. В прошлом году экологический благотворительный фонд «Обитаемый Урал» совместно с министерством образования и науки Пермского края и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго» установили более 2500 тысяч специальных контейнеров для сбора отработанных батареек в школах. В этом году в акции примут участие жители 41 города России.

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