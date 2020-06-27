В Прикамье подтверждено 52 случая коронавируса

13:09 | 28.06.2020

На 28 июня за сутки в Пермском крае, по официальным данным, выявлено 52 случая COVID-19, всего их стало 3581. Ежесуточный прирост заболевших составляет 1,5%, коэффициент распространения – 0,79.



За минувшие сутки из больниц выписаны 38 человек, всего от коронавируса вылечились 2430 прикамцев.



Из новых заболевших 36 человек лечатся в больницах, 16 – на дому. 52 человека – это 34 женщины и 18 мужчин. Младше 45 лет – 14 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет.



В России за сутки зафиксирован 6791 случай коронавируса, из них 717 – в Москве. Общее количество случаев в стране достигло 634 437.

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