Пермь: новости дня
17:41 | 26.06.2020
Оперштаб Прикамья разрешил работу музеев под открытым небом
Культурные учреждения Пермского края под открытым небом будут доступны для индивидуальных посещений, исключая осмотр экспозиций и выставок, расположенных внутри зданий. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Для посещения вновь откроются Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36». Кроме того, для прогулок будет доступно пространство Завода Шпагина.
При посещении объектов гражданам необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
Кроме того, возобновляется организованный активный туризм. С 22 июня туроператоры Пермского края уже бронируют и продают туры, проводят расчеты с туристами, изменяют или расторгают договоры о реализации туристических продуктов – дистанционно, без очного контакта с клиентом.
Изменения в Указ губернатора вступят в силу в день официальной публикации документа, предположительно 26 июня.
Напоминаем, в Пермском крае действуют ограничения. Они касаются массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений. Помимо этого, в онлайн переведена работа образовательных учреждений: детских садов и школ. Для детей работающих родителей организованы дежурные группы. При этом важно отметить, что режим строгой самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет. Эта категория граждан находится в зоне риска на период пандемии COVID-19.
© «Вечерние ведомости»
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