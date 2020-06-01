В Перми продолжается благоустройство дворов

16:36 | 26.06.2020

Благоустройство дворов находится на особом контроле у депутатов Пермской городской Думы. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» во дворе дома по ул. Братской, 12 идет ремонт проезжей части и тротуаров. Также здесь будут сделаны подходы к подъездам и кронированы деревья. В следующем году во дворе планируют обновить междворовые проезды. За ходом работ следит председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



«Лично продолжаем контролировать ход ремонтных работ по всем программам, в том числе и нашим депутатским. Это достаточно серьезные денежные средства, но у нас в приоритете создание условий для благоприятного проживания. В их число входят не только подъезды и фасады домов, но и дворы, где играют дети, гуляют семьи, проводятся междворовые мероприятия», – прокомментировал Юрий Уткин.



Кроме того, в округе депутата завершились работы по благоустройству придомовой территории на ул. Нейвинской, 10а в микрорайоне Владимирский. По проекту построили удобные тротуары, организовали парковочные места и подходы к подъездам. Всего в этом сезоне в микрорайоне Владимирский будет отремонтировано 13 дворовых территорий.



Долгожданный ремонт добрался и до улицы Краснополянской. В этом году будет восстановлена ливневая канализация, приведено в соответствие с современными требованиями дорожное полотно. На прилегающей территории появятся новые тротуарные дорожки, установят освещение и проведут озеленение.



«Жители давно просили привести объект в надлежащий вид, и вот, наконец, идут работы. И даже с опережением графиков», – подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. К августу 2020 года строители выйдут на участок улицы Краснополянской от Бригадирской до Героев Хасана, а к сентябрю закончат работы по ливневой канализации. Все работы по плану закончатся в следующем году.



В округе первого заместителя председателя Пермской городской Думы Дмитрия Малютина благоустройство тоже идет полным ходом. Свежий асфальт положили во дворе дома по ул. Одоевского, 21 по программе «Комфортная городская среда». Жители дома отмечают, что пенсионерам и мамам с колясками стало значительно удобнее передвигаться. В самом протяженном дворе в Индустриальном районе – на ул. Братьев Игнатовых, 21 и 21а – появился новый тротуар.



Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что контролировать нужно не только работу подрядчика: «Квалификации жителей и депутатов недостаточно, поэтому с этого года мы заложили в перечень работ, которые проводятся, еще и инструментальный, технический контроль».



Всего в этом сезоне в округе депутата отремонтируют 16 дворов.



При поддержке депутата Пермской городской Думы Дмитрия Федорова обновился двор по Серебрянскому проезду, 7: заасфальтирована проезжая и пешеходная части, установлен новый бордюр и разметка. Кроме того, жители дома за свой счет разбили клумбы и высадили 20 деревьев. В трёх дворах по ул. Солдатова перепроектировали тротуар и проезжую часть таким образом, чтобы могли разъехаться две машины и появились парковочные места. Всего было заасфальтировано около 2 300 кв. м. В микрорайоне Зелёное хозяйство на ул. Чкалова также построили новые тротуары. Теперь семьи с колясками и дети могут гулять по тенистым аллеям.



«К счастью, у нас в Перми работает довольно много программ по благоустройству, в этом году удалось отремонтировать только в моём округе порядка 8 больших придомовых территорий. Программы действуют в Перми уже несколько лет, но в этом году подрядчики работают усиленно и сдают работу уже в начале лета, хотя раньше мы проверяли их работу осенью. Это очень радует», – отметил депутат Дмитрий Федоров.

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