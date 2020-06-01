Пермь: новости дня
16:32 | 26.06.2020
С 4 июля в Пермском крае начинается поэтапное открытие детских лагерей
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заверил, что летние оздоровительные лагеря находятся в полной готовности. «Все необходимые заключения Роспотребнадзора получены, это означает, что учреждения готовы к приему посетителей. На оперативном штабе неоднократно обсуждали, какие дополнительные меры безопасности нужно принять для максимальной безопасности детей. Будем дальше работать, естественно, вопросы безопасности – ключевые».
Так, на первом этапе планируется открыть пять приближенных к Перми лагерей: «Звездный», «Нечайка», «Сосновый бор», «Новое поколение» и «Благодать». В них смогут прибыть порядка 2 тыс. ребят. Эти лагеря подтвердили готовность к заезду с учетом дополнительных мероприятий по безопасности. Получены санитарно-эпидемиологические заключения, персонал прошел медосмотры и гигиеническое обучение, предоставлен допуск к работе с детьми. Закуплен необходимый объем дезинфицирующих средств и дополнительное оборудование, сформирован запас СИЗ.
Каждые семь дней предлагается открывать новые лагеря, таким образом, к концу июля смогут быть открыты все летние лагеря края.
Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев обозначил необходимость санитарной обработки всех помещений от коронавируса, как и территории – от клещей. Также необходимо исключить возможность родителей посещать детей, чтобы не занести инфекцию.
Руководитель благотворительного фона «Дедморозим» Дмитрий Жебелев привел данные исследований мировой практики: за всё время пандемии в мире зафиксирована только одна вспышка в организованных детских коллективах. «Дети до 18 лет реже всех заболевают коронавирусом, у 20% проявляются симптомы, 5% требуют госпитализации. Таким образом, можно сделать вывод, что риски открытия лагерей при соблюдении санитарных норм минимальны», – подчеркнул Дмитрий Жебелев.
Важно отметить, что дети с хроническими заболеваниями в лагеря сейчас не допускаются, для них продолжается режим самоизоляции.
Министерством здравоохранения утвержден алгоритм действий лагеря при подозрении на коронавирус (маршрутизация ребенка, закрепление медицинских организаций за лагерями).
Для открытия и работы лагеря предусмотрен ряд обязательных дополнительных мероприятий: неснижаемый запас дезинфицирующих и антисептических средств, запас СИЗ, оснащение бесконтактными термометрами и обеззараживателями воздуха.
В течение трех дней до заезда будет проводиться медицинская обсервация. Для сотрудников предусмотрено тестирование на антитела к COVID-19, заезд сотрудников планируется проводить за 24 часа до прибытия детей, персонал будет работать по сменному графику.
Кроме того, предусмотрен период разобщенности детей в течение первых 4 дней смены, будет запрещено посещение лагеря посторонними лицами, в том числе отменяются родительские дни.
«Комплекс дополнительных мероприятий при организации заезда проработан со всеми лагерями, – отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин. – Уже сформирован график открытия. Представители минсоцразвития совместно со специалистами Роспотребнадзора повторно выедут в лагеря. Эпидемиологическая ситуация там будет на усиленном контроле».
Лагеря будут открываться с интервалом в 7 дней в зависимости от готовности, таким образом, к 26 июля заработают все загородные и санаторные лагеря. Также будет обеспечена возможность планового получения медицинских документов детьми и сотрудниками.
© «Вечерние ведомости»
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