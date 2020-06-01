На ночь в Перми будет закрыт Компрос

14:31 | 26.06.2020

27 июня с 00:00 до 06:00 будет временно закрыто движение всех видов транспорта по четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Советской до улицы Петропавловской.



Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, в ночь с 26 на 27 июня с 00:00 до 06:00 будет временно закрыто движение всех видов транспорта на участке от улицы Советской до улицы Петропавловской.



Перекрытие необходимо для выполнения работ по устройству кабельной канализации. Работы будут выполняться в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта.



Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.

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