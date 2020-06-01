Юрий Уткин ответил на вопросы пермяков

14:26 | 26.06.2020

В городском call-центре состоялась прямая линия председателя Пермской городской Думы Юрия Уткина. Всего поступило 16 звонков. Граждане задавали вопросы по благоустройству дорог и придомовых территорий, коммунальному хозяйству, мерам социальной поддержки.



Несколько заявителей сообщили о плохом состоянии пешеходного перехода между микрорайонами Владимирский и Юбилейный. Асфальт размыт, повсюду горы песка и гравия. Юрий Уткин рассказал, что переход находится на гарантийном контроле и подрядная организация обязана привести объект в нормативный вид. Вопрос взят на личный контроль, в отношении подрядчика будет проведена проверка.



Жительница Свердловского района поинтересовалась, когда завершатся ремонтные работы на ул. Краснополянской и будут убраны старые деревья. Юрий Уткин пояснил, что ремонт закончится в начале следующего года.



С просьбой установить перекрытия на крыше обратилась жительница дома по ул. Героев Хасана, 151а. Гражданка рассказала, что во время дождей вода бежит по стенам, многие комнаты затапливаются, появляется плесень. Обращения в управляющую компанию не помогли. Юрий Уткин рекомендовал собрать все обращения и передать их для ознакомления: «С документами я ознакомлюсь, перенаправлю депутату вашего округа Алексею Оборину и заместителю главы города Перми Игорю Субботина. Поможем в решении вашей проблемы», – сказал председатель Пермской городской Думы.



Горожан также волновала подготовка к зимнему сезону. Жительница Свердловского района интересовалась складированием и вывозом снега на ул. Рабоче-Крестьянской, 12. По словам заявительницы, зимой снег с территории не вывозили, а просто разбрасывали вдоль дома. Юрий Уткин сказал, что уборка этой территории будет взята на контроль.



На частое отсутствие горячей воды пожаловалась жительница дома по ул. Запорожской, 17. Гражданка сообщила, что воду отключают с нарушением сроков – свыше 3-х недель. Юрий Уткин разъяснил, что при подготовке к зиме по нормативам воду могут отключать на 14 дней, исключение только при возникновении аварийных ситуаций. Депутат взял вопрос на контроль и направил запрос в ООО «ПСК» для выяснения причин нарушения сроков и даты возобновления подачи горячей воды. Информация будет предоставлена заявителю.



Еще одна жительница микрорайона Юбилейный попросила сделать перила на ул. Холмогорской. Депутат решит вопрос вместе с районной администрацией.



Жительница микрорайона Владимирский хотела узнать об установке междворовой детской площадки по ул. Косьвинской, 11 и 13. Юрий Уткин посоветовал обратиться с проектом в УК, после чего будут определены сроки исполнения.



Блок вопросов касался городских дорог. Водитель автобуса попросил помочь в устранении колеи на пересечении ул. Площадь Восстания и 1905 года. Юрий Уткин пояснил, что в настоящее время на дороге ведутся ремонтные работы, колея будет убрана. Жители домов по ул. Красноуфимской рассказали о ситуации с ремонтом тротуара. По их словам, проект сделан без учета общественного мнения: дома располагаются с двух сторон, часть жителей не хочет установки тротуара, а другая – хочет. Одна из заявительниц предложила установить тротуар не по плану, а по просьбе жильцов. Юрий Уткин посоветовал обратиться к председателю ТОС и вместе с администрацией района принять окончательное решение, чтобы все были довольны.



В ходе прямой линии председатель Пермской городской Думы также направил информацию по льготам на проезд заявительнице из микрорайона Кислотные Дачи, о состоянии дороги у деревни Березник главе Чусовского района и о ремонте дорог в частном секторе жительнице Индустриального района.

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