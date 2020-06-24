Пермь: новости дня
13:30 | 26.06.2020
В Краснокамск пришла первая «Ласточка»
В апреле Пермский край и СвЖД подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2020-2022 годы. Одним из проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры, стал запуск нового маршрута скоростного поезда «Ласточка». «Ласточка» соединит Краснокамск, Закамск и центр Перми, – отметил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. – После завершения всех работ, разбитых на 2 этапа, житель Краснокамска сможет сесть в современную электричку повышенной комфортности и в пределах 30 минут доехать до Перми II. Это позволит разгрузить дороги и Камский мост».
В планах правительства и железнодорожников – запустить до конца 2020 года в тестовом режиме движение электричек до станции Краснокамск. Для этого требуется обустройство временных перронов, их возведение оценивается в 11-25 млн руб.
Власти Краснокамска также представили в минтранс предварительные расчеты, сейчас они находятся на рассмотрении. Речь идет о предоставлении субсидий из дорожного фонда на ремонт участков дорог, в том числе тротуаров и пешеходных переходов, примыкающих к остановочным пунктам электропоезда «Ласточка».
Помимо этого, специалисты РЖД разрабатывают бизнес-план по организации вышеназванных перевозок. После этого будут определены сроки и объемы основных работ по строительству необходимых объектов инфраструктуры, в том числе и капитальных остановочных пунктов на этом направлении. Также в планах - строительство транспортно-пересадочного узла в Краснокамске, в котором будут соединяться городские, межмуниципальные и железнодорожные маршруты общественного транспорта.
На втором этапе, который планируется в следующем году, начнется реконструкция железнодорожных путей. Реконструкцию проведут в непосредственной близости от Оверят. Это позволит электропоезду проходить до Краснокамска, минуя станцию Оверята. В результате чего время в пути сократится до 35 минут, что будет очень удобно для жителей. И этот маршрут станет альтернативой автобусному сообщению.
Напомним, сейчас «Ласточка» ездит в Пермском крае по двум маршрутам: из Перми в Верещагино и из Перми до Кишерти, а с 9 декабря соединяет Пермь с Екатеринбургом (это направление временно приостановлено из-за коронавируса).
© «Вечерние ведомости»
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