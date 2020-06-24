Пермь: новости дня
13:25 | 26.06.2020
Члены временной думской комиссии по пермскому транспорту утвердили план работы
Председателем комиссии был избран депутат Александр Филиппов. Он обозначил 4 основных направления деятельности: анализ контрактов, изменений маршрутной сети, корректный учет пассажиропотока и экономика отрасли. По предложению депутата Сергея Богуславского в план включили заполнение администрацией отчетных форм о состоянии отрасли с 1 января 2020 года, а затем, ежемесячно, анализ условий контрактов, в частности, изменение сроков и целесообразности отказа от кондукторов. «На наш взгляд, отказ от кондукторов преждевременен, у нас достаточно вольно относятся к пассажиропотоку, сбору денежных средств, поэтому позицию надо согласовать», – считает Александр Филиппов.
Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов предложил подключить к проверке не только депутатов и администрацию, но и самих перевозчиков, представителей надзорных органов, а также провести отдельный круглый стол по маршрутной сети. «Нюансов очень много, их все необходимо учесть и конкретно заняться маршрутами», – поделился Алексей Грибанов.
Депутат Владимир Молоковских поинтересовался, планируется ли создание или использование интернет-ресурсов для работы с проблемными маршрутами. Александр Филиппов пояснил, что есть различные каналы коммуникации, в том числе депутатские приемы и телеграмм-каналы.
Депутат Павел Фадеев считает, что необходимо проконсультироваться с профессионалами в части использования различных информационных площадок и подготовить объективные данные по состоянию пассажиропотока и маршрутах. «Глава города заявил, что с 15 июля у нас решающий этап реформы, который даст ответы на все вопросы. Мы должны быть готовы и представить свою информацию. Хотя я вполне допускаю, что она может быть не негативной и в целом жители могут быть довольны, а недостатки можно исправить», – отметил Павел Фадеев.
В рамках заседания депутаты также приняли решение проверить на соответствие действующему законодательству дезинфекцию транспорта муниципальных перевозчиков. «Трактовка, на мой взгляд, была неправильная, а расходных обязательств мы на себя не принимали. Надо выяснить, нормально это или нет», – считает депутат Павел Фадеев.
«Мы составили подробный план работ, часть из них мы уже выполнили, по остальным есть наработки. Администрация идет нам на встречу, часть маршрутов уже скорректированы. И, конечно, мы должны учитывать наши возможности, в частности, бюджетные. Будем подходить с разных сторон и выйдем на правильный результат», – подытожил депутат Александр Филиппов.
© «Вечерние ведомости»
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