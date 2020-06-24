Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 1,7%

12:55 | 26.06.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 24 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3474. Ежесуточный прирост больных составил 1,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 25 июня – 1,06). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 58 новых инфицированных – 19 мужчин, 37 женщин, 2 ребёнка (2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 18 человек, 28 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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