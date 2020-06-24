В Прикамье выявлено 58 случаев коронавируса

12:48 | 26.06.2020

На 26 июня за сутки в регионе подтверждено 58 случаев COVID-19, общее количество с начала пандемии достигло 3474.



71 пациент выписался за минувшие сутки; всего выздоровели 2293 человека.



В России за сутки зафиксировано 6800 случаев коронавируса, из них 813 – в Москве. Всего в РФ коронавирус выявлен у 620 794 человек.

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