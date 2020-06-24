За выходные погода в Перми не улучшится

12:08 | 26.06.2020

Сейчас в столице Прикамья 11 градусов, пасмурно. Сегодня, 26 июня, днем в Перми будет 14°C, ночью – 5°C.



Завтра воздух прогреется до 15°C, высока вероятность дождя. Дождливо будет и в воскресенье, 28 июня; столбик термометра покажет 12°C. Такая же температура ожидается в понедельник.

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