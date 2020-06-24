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13:33 | 25.06.2020

Парламент Прикамья провел вебинар на тему поправок к Конституции

Муниципальные депутаты обсудили поправки в российскую Конституцию и Манифест об общественном согласии.

На площадке Законодательного собрания Пермского края прошел вебинар с председателями представительных органов муниципальных образований Пермского края, где обсуждалось предстоящее голосование по поправкам в Конституцию РФ и Манифест об общественном согласии, предложенный главой Прикамья.

Открывая разговор, сенатор от Пермского края Алексей Пушков заметил, что поправки в Конституцию прошли настоящее «испытание коронавирусом». «Эпидемия инфекции коронавируса стала испытанием для нашей страны. Но как говорят – нет худа без добра! За эти несколько месяцев поправки прошли обсуждение в довольно критический момент времени при мобилизации всех усилий, в непривычных условиях. И сразу стало видно – эти поправки не являются надуманными, искусственными, они действительно актуальны и важны», - подчеркнул Алексей Пушков.

Напомним, что изменения Конституции коснутся вопросов о новых требованиях к президенту РФ, закрепления роли Госсовета и усиления роли Федерального Собрания. В «конституционных» предложениях также прописаны общие принципы жизни страны: социальной справедливости, заботы о гражданах, защите исторической правды, уникальной и самобытной культуры, природного богатства, поддержке семей и защите детства. Также закрепляется обязательная индексация всех социальных пособий и пенсий не реже одного раза в год, при этом минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Кроме того, президент страны В.В. Путин предложил «выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами и закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. При этом «полномочия местного самоуправления должны быть расширены и укреплены».

По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, такие поправки открывают больше возможностей для усиления роли органов местного самоуправления. «Нужно повышать влияние и престиж власти на местах, уровень доверия, устойчивость и стабильность в финансовом плане», - говорит спикер.

Эту позицию поддерживают и главы представительных органов власти в территориях края. Председатель Думы Кудымкарского муниципального округа Михаил Петров убежден, что поправки в Конституцию носят фундаментальный характер: «Новые предложения в Конституцию - это не какой-то конечный итог, а это платформа для будущего развития государственных программ и совершенствования законодательства, в том числе и на муниципальном уровне».

По словам председателя Думы Чусовского городского округа Константина Адаменко: «Не все жители до конца знают, что многие дополнительные поправки ко второму чтению носят социальный характер. Как раз это знание может повысить и информированность общества о Конституции, и готовности ее поддержать».

«Во всех муниципалитетах Прикамья завершаются подготовительные мероприятия для того, чтобы жители могли высказать свое мнение к поправкам. Избирателям обеспечат безопасность в период голосования», - резюмировал депутат Законодательного Собрания Александр Бойченко.

В ходе вебинара муниципальных депутатов также познакомили с основными положениями Манифеста об общественном согласии и совместных действиях. Документ направлен на развитие региона и включает в себя перечень задач по борьбе над коронавирусом и ускорению выхода из самоизоляции, ликвидации последствий пандемии для экономики края.

По отзыву участников вебинара, данная тема нуждается в еще более активном обсуждении. «Сегодня Манифест является очень своевременным. Это фактически программа экономического и социального рост региона. Общее согласие – это основа нашей стабильности, а Манифест – призыв к объединению общества», - высказалась о своих впечатлениях Ирина Ободова, председатель Думы ЗАТО Звездный.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации пройдет 1 июля с 8:00 до 20:00 по местному времени. С полным текстом поправок можно ознакомиться на сайте конституция2020.рф

Помимо традиционной возможности прийти на участки для голосования 1 июля, предоставляется возможность проголосовать с 25 до 30 июня как в помещении избирательного участка, так и по месту жительства: члены избиркомов организуют голосование во дворах и при необходимости – обеспечат бесконтактное голосование избирателя «на дому». На всех участках для голосования будут строго соблюдаться все нормы и требования санитарных служб.

В случае одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию, Президент издаст указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.

Манифест об общественном согласии и совместных действиях заключается сроком на 2 года. Присоединиться к Манифесту можно в течение всего срока его действия. Уже сейчас жители Пермского края могут присоединиться к исполнению Манифеста через портал «Управляем вместе». Они, а также организации Прикамья могут отправить свои предложения на электронный адрес правительства: obladm@permkrai.ru. Предложения будут переданы в Центр развития будущего для проработки и дальнейшей реализации.

Еще один повод для гордости – отсутствие очередности в детские сады. Благодаря взаимодействию всех уровней власти за эти годы удалось решить проблему полностью.

Инициатива жителей – всегда в почете. Осинский городской округ всегда знаменит масштабными проектами по благоустройству территории: ремонт Аллеи памяти героям в Крылово, благоустройство территории, примыкающей к Голицынскому пруду, святой источник Пантейлемона на Гремячинской территории, освещение Дворцово-паркового комплекса в Осе - это то, что сделано «руками жителей». В рамках комфортной городской среды ежегодно устанавливаются спортивные и ворк-аут площадки, ремонтируются и благоустраиваются пешеходные зоны, парки, скверы. Очень важно, что на эти цели Привлекаются средства не только регионального и местного, но и федерального бюджета. Все это делает малую родину комфортной для проживания и способствует ее процветанию.

© «Вечерние ведомости»

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