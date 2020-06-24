Половина новых заболевших коронавирусом в Прикамье проходит лечение на дому

12:43 | 25.06.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3416. Ежесуточный прирост больных составил 1,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,06 (на 24 июня – 1,08). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 61 нового инфицированного – 15 мужчин, 45 женщин, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 21 человек в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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