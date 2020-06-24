Пермь: новости дня
12:34 | 25.06.2020
В Пермском крае зафиксирован 61 случай COVID-19
За сутки выписаны 74 пациента, всего выздоровели 2222 прикамца.
В России за сутки подтверждено 7113 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 613 994.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:59 | 25.06.2020
Роман Кравченко досрочно проголосовал по поправкам в Конституцию
15:37 | 25.06.2020
Жителя Екатеринбурга будут судить за продажу контрафактных сигарет стоимостью свыше 9 млн. рублей
15:28 | 25.06.2020
В УМВД по Екатеринбургу новый глава антинаркотического отдела
14:16 | 25.06.2020
В Асбесте водитель легковушки сбил ребёнка
14:01 | 25.06.2020
Госкорпорации закупят для столицы Прикамья 111 низкопольных автобусов
13:58 | 25.06.2020
В Екатеринбурге запретят парковаться на нескольких улицах
13:33 | 25.06.2020
Парламент Прикамья провел вебинар на тему поправок к Конституции
13:29 | 25.06.2020
В Реже осудят двух мужчин, пытавшихся купить наркотики
13:04 | 25.06.2020
В Екатеринбурге юноша напал на пенсионерку с монтировкой
12:42 | 25.06.2020
В Екатеринбурге коронавирус подтвердили еще у 121 человека
12:40 | 25.06.2020
Свердловские врачи вылечили еще 246 пациентов с коронавирусом
12:38 | 25.06.2020
В Нытве строительство многофункциональной зоны отдыха в рамках нацпроекта идет по графику
12:37 | 25.06.2020
Еще три пациента с коронавирусом скончались на Среднем Урале
12:35 | 25.06.2020
В России выявили 7113 новых случаев коронавируса
12:34 | 25.06.2020
В Пермском крае зафиксирован 61 случай COVID-19
12:32 | 25.06.2020
В Свердловской области подтвердили еще 192 случая коронавируса
12:19 | 25.06.2020
В Первоуральске сгорело административное здание
12:17 | 25.06.2020
В Пермском крае в рамках нацпрограммы к интернету подключены пять ФАПов
11:56 | 25.06.2020
«Почта России» доставила в Екатеринбург пять мотоциклов
11:35 | 25.06.2020
На Среднем Урале стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ
11:13 | 25.06.2020
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин вылечился от COVID-19
10:46 | 25.06.2020
На Среднем Урале изъяли два килограмма синтетического наркотика
10:23 | 25.06.2020
У екатеринбуржца арестовали иномарку из-за долгов по кредиту
10:02 | 25.06.2020
Прокуратура Лесного добилась компенсации в пользу пострадавшего при падении младенца
09:47 | 25.06.2020
На трассе между Екатеринбургом и Серовом таксист сбил лося
09:29 | 25.06.2020
Ночью в Екатеринбурге сгорели три автомобиля
09:06 | 25.06.2020
В Екатеринбурге скончался хирург, у которого подтвердили коронавирус
22:06 | 24.06.2020
«Урал» обыграл «Шинник» на матче в Ярославле
21:47 | 24.06.2020
В Свердловской области ищут мужчину, пропавшего в начале месяца
21:39 | 24.06.2020
За сутки на коронавирус медики обследовали 8489 свердловчан