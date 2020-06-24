В Пермском крае зафиксирован 61 случай COVID-19

12:34 | 25.06.2020

На 25 июня за сутки в Прикамье, по официальным данным, выявлен 61 случай коронавируса, всего их стало 3416.



За сутки выписаны 74 пациента, всего выздоровели 2222 прикамца.



В России за сутки подтверждено 7113 случаев COVID-19, всего с начала пандемии – 613 994.

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