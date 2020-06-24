В Пермском крае в рамках нацпрограммы к интернету подключены пять ФАПов

12:17 | 25.06.2020

Всего в этом году планируется подключить 207 социально значимых объектов (СЗО).



Три ФАПа в Большесосновском районе и два - в Чайковском округе получили доступ к телемедицине благодаря высокоскоростному интернету. Работы в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» регионального проекта «Информационная инфраструктура» (подключение социально значимых объектов в различных НП, в том числе в категории 100-250 жителей) проводила компания «Эр-Телеком Холдинг». У работников здравоохранения появилась также возможность работать с электронными картами пациентов и в Единой информационной системе здравоохранения Пермского края.



Комментируя подключение к интернету еще трех ФАПов, глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что всего доступ к современной высокоскоростной связи получат более 2 тыс. объектов. «Все работы будут проведены до конца года. Это, безусловно, значимая для нас программа. Жители многих отдаленных уголков Пермского края получат доступ к консультациям с самыми квалифицированными врачами, и не только Перми, но и других регионов. Дети в библиотеках и школах смогут получить тот же набор знаний, что получают их сверстники в столицах, используя возможности онлайн-образования», — подчеркнул значимость проводимых работ глава Прикамья.



В этом году уже подключены и сданы семь объектов. В их числе - отделение лицензионно-разрешительной работы в Александровске и деревне Большая Соснова (Большесосновский район). Всего в 2020 году к интернету будут подключены 207 зданий СЗО, в числе которых 95 ФАПов, 92 школы и 6 зданий МЧС. В 2021 году предстоит подключить 178 объектов, среди них школы, здания органов местного самоуправления, МЧС, Росгвардии.



В 2019 году в Пермском крае к высокоскоростному интернету были подключены 168 СЗО: 64 школы, 15 пожарных частей, 46 подразделений Росгвардии, 22 ФАПа и др. Всего за последние три года в рамках госпрограммы «Развитие информационного общества» и федерального проекта «Информационная инфраструктура» подключено 845 социально значимых объектов.



В настоящее время все 89 населенных пунктов Пермского края численностью более 2 тыс. жителей обеспечены широкополосным доступом в интернет – это порядка 2,1 млн человек. В 2020-2024 годах сотовую связь планируется провести во все (481) населенные пункты, где живет от 100 до 250 жителей (это 78 тыс. жителей).



Также в этом году запланированы работы по проведению интернета в 14 населенных пунктов с численностью от 500 до 2000 жителей, в 52 НП в категории 250-500 жителей и в 34 пункта, где живут от 100 до 250 человек. Возможность пользоваться онлайн-ресурсами получат около 36 тыс. человек.



В населенных пунктах с 250-500 жителями проведение интернета ведется в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). Проект реализуется в регионе с 2015 года. За это время доступ к интернету получили порядка 83 тыс. человек. Проект УЦН реализуется компанией «Ростелеком». К концу 2021 года жители всех таких населенных пунктов смогут пользоваться интернетом.

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