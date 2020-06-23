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13:17 | 24.06.2020

В Прикамье подтверждено еще 89 случаев коронавируса

На 24 июня за сутки в Пермском крае выявлено 89 случаев COVID-19, всего их стало 3355. Ежесуточный прирост больных – 2,7%, коэффициент распространения болезни –1,08.

Выписаны еще 120 пациентов, всего выздоровели 2148 человек. Три человека умерли от коронавируса: мужчины 54 и 82 лет, женщина 52 лет.

Из 89 новых инфицированных 34 человека лечатся в больницах, 55 – амбулаторно на дому. 89 человек – это 20 мужчин, 60 женщин, 9 детей; 35 человек – младше 45 лет, 39 человек в возрасте 45-65 лет, 6 человек старше 65 лет.

В России за сутки зафиксировано 7176 случаев COVID-19, из них 811 – в Москве. Всего с начала пандемии в стране выявлен 606 881 случай.

© «Вечерние ведомости»

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