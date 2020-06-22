81% заболевших коронавирусом в Пермском крае младше 65 лет

12:48 | 23.06.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 64 новых случая заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 36 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3266. Ежесуточный прирост больных составил 2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 22 июня – 1,06). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.



Из 64 новых инфицированных – 26 мужчин, 32 женщины, 6 детей (1 мальчик и 5 девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 26 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

© «Вечерние ведомости»